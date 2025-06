В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов

В субботу, 28 июня 2025 года, по словам председателя Скупщины (спикер парламента) и экс-премьера Аны Брнабич, студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, а полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу.

Сегодня, 29 июня 2025 года, директор полиции Сербии Драган Васильевич заявил о том, что в результате протестов в Белграде шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы.

In Serbia, riot police cracked down on protesters after tens of thousands demanded snap elections. My heart is with my dear Serbian friends.

