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Мир

В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов

Сербия, протесты, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 11:41 Фото: Х/Independent
В столице Сербии Белграде вновь проходят массовые протесты. Люди требуют провести досрочные парламентские выборы и распустить действующий парламент, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 28 июня 2025 года, по словам председателя Скупщины (спикер парламента) и экс-премьера Аны Брнабич, студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, а полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу.

"Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами "да здравствует Сербия". Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", – написала Брнабич.

Сегодня, 29 июня 2025 года, директор полиции Сербии Драган Васильевич заявил о том, что в результате протестов в Белграде шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы.

"Несколько десятков нарушителей, хулиганов задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", – сообщил глава полиции.

Ранее протестующие выдвинули властям ультиматум с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов. истек срок ультиматума. Его срок истек в ночь на 28 июня.

Протесты в Сербии длятся восемь месяцев. Они начались после 1 ноября 2024 года, когда на недавно отремонтированном здании центрального вокзала в Нови-Саде обрушился бетонный навес. Жертвами стали 16 человек в возрасте от шести до 74 лет.

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Андрей Дюсупов
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