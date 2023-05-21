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Массовый митинг в Тель-Авиве собрал более 135 тысяч человек

Массовый митинг в Тель-Авиве собрал более 135 тысяч человек Фото: скриншот с видео
Демонстрации против правительственной судебной реформы продолжаются. Тысячи протестующих собрались накануне вечером на улицах Тель-Авива, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of Israel, поскольку компромиссные переговоры между коалицией и оппозицией оставались в тупике, противники правительства и демонстранты сосредоточили свое внимание на критике надвигающегося обсуждения государственного бюджета, утверждая, что правительство "разграбляет общественность".

Митинги прошли примерно в 150 локациях через неделю после того, как протесты были сокращены из-за угрозы ракетного обстрела из Газы, когда Израиль боролся с палестинской террористической группировкой "Исламский джихад". Однако, по разным данным, в Тель-Авиве на улице Каплан собралось около 135 тысяч человек, и еще 150 тысяч в остальной части страны. Шествия состоялись также в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Герцлии и десятках других городов.

Как сообщали ранее, Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Как уточнялось, принятие закона перенесено на следующую сессию израильского парламента.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны. На фоне этих новостей в стране начались стихийные протесты.

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