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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Алматы Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на период с 21 по 23 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

21 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +8+10°C.

22 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +8+10°C.

23 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +8+10°C.

Алматы

21 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +11+13°C.

22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 5-10, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +10+12°C.

23 мая: облачно, дождь, временами сильный, гроза. Скорость ветра 5-10, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +10+12°C.

Шымкент

21 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +14+16°C.

22 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +13+15°C.

23 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +13+15°C.

21 мая в 14 областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение.

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