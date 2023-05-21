В “Черном беркуте” провели церемонию бракосочетания

В колонии особого режима "Черный беркут" женился один из заключенных, сообщает Zakon.kz.

Брак был зарегистрирован внутри стен учреждения № 39. Мужчина познакомился со второй половинкой по объявлению в газете.

"Мы общались некоторое время, потом я принял решение жениться, так как не хотел ее потерять", – говорит осужденный.

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Психологи учреждения считают, что такие положительные изменения скажутся в пользу осужденного, который отбывает срок за разбой. По их словам, обретение семьи является серьезным шагом к исправлению.

В конце 2022 года в колонии "Черный беркут" назначили нового начальника.