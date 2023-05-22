Уникальный пример товара на экспорт из Казахстана назвали в Минторговли
Фото: gov.kz
Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК высказался об уникальном экспорте Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Кайрат Торебаев привел уникальные примеры экспортируемых казахстанских товаров.
"Неочевидный экспорт – это парашюты. Мы производим их здесь, и они пользуются популярностью. Может быть, в рамках экспорта – это небольшая, мизерная сумма, но это новый продукт, и он технологичен", – сообщил он.
Другой пример – это выход казахстанских предприятий на российские сети.
"Они реализуют продукты питания и сеть ресторанов", – резюмировал вице-министр.
Ранее он сообщил, Казахстан значительно увеличил экспорт авто, урана и масла. Он же назвал преимущества для Казахстана от безвизового режима с Китаем.
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