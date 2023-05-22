Обрушение бетонного козырька в Актау: пострадавшего мужчину прооперировали

Мужчину, пострадавшего при обрушение бетонного козырька в Актау, прооперировали, сообщает Zakon.kz.

Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии.



"Пострадавший находится на стационарном лечении. Ему провели операцию металлосинтез. Сейчас он под наблюдением врачей", – рассказали Lada.kz в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

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11 мая 2023 года в Актау обрушился козырек дома №4 в 9 микрорайоне. В результате ЧП один мужчина погиб на месте происшествия, двоих доставили в больницу. По данному факту заведено уголовное дело.