Обрушение бетонного козырька в Актау: пострадавшего мужчину прооперировали
Фото: primeminister.kz
Мужчину, пострадавшего при обрушение бетонного козырька в Актау, прооперировали, сообщает Zakon.kz.
Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии.
"Пострадавший находится на стационарном лечении. Ему провели операцию металлосинтез. Сейчас он под наблюдением врачей", – рассказали Lada.kz в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.
11 мая 2023 года в Актау обрушился козырек дома №4 в 9 микрорайоне. В результате ЧП один мужчина погиб на месте происшествия, двоих доставили в больницу. По данному факту заведено уголовное дело.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ