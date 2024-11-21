11 человек задержали по делу об обрушении бетонного козырька на вокзале в Сербии

Подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с гибелью 15 человек из-за обрушения 1 ноября бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Вечерне новости", всего по делу задержаны 11 человек, которые подозреваются в преступлении "создание общей опасности", по разным пунктам этой статьи грозит наказание от 2 до 12 лет тюремного заключения.

"До недавнего времени министр строительства Горан Весич задержан. Кроме Весича задержаны и исполняющая обязанности помощника министра по железнодорожному транспорту Анита Димовски и исполняющая обязанности гендиректора акционерного общества "Инфраструктура железных дорог Сербии" Елена Танаскович", – передает портал издания со ссылкой на прокуратуру.

Как уточняется, остальные также имели отношения к разрешениям на работы и строительству на железнодорожном вокзале.

Исполняющая обязанности гендиректора "Инфраструктура железных дорог Сербии" Елена Танаскович в 20 ноября подала в отставку вслед за главой минторга, экс-министром строительства Томиславом Момировичем. Затем министр внешней и внутренней торговли Сербии Томислав Момирович, который возглавлял министерство строительства, транспорта и инфраструктуры, тоже подал в отставку. Пост главы минторга Момирович занимал с 26 октября 2022 года, а до того с октября 2020 года был министром строительства, транспорта и инфраструктуры.



Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. 2 ноября в стране объявили днем траура.



Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии.