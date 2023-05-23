Наставник казахстанских хоккеистов высказался о выступлении на ЧМ-2023 в Латвии

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев подвел итоги выступления своих подопечных на мировом первенстве, который все еще проходит в Риге (Латвия), сообщает Zakon.kz.

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Накануне казахстанская дружина одержала третью победу на ледовой арене Риги, обыграв команду Словении в волевой борьбе – 4:3. Эта игра стала для наших хоккеистов последней на ЧМ-2023. Подопечные Галыма Мамбеталиева завершили мировое первенство на шестом месте турнирной таблицы, с активом 7 баллов. С данными показателями казахстанцы не смогли выйти в плей-офф турнира, передает shaiba.kz.



"В Риге мы после каждого поражения делали выводы. Первый матч выиграли, второй и третий проиграли. По ребятам было видно, что они все заряженные. Их просто надо было направить, где-то взбодрить. В матче со Словакией показали хорошую игру. Было видно, что это именно команда, когда все друг за друга, ловят шайбу, бьются, это здорово. Перед последней игрой задача была выполнена. Многие ребята никогда не играли на таком уровне, у них был такой адреналин". Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев

Помимо победы над Словенией, казахстанские хоккеисты запомнились еще двумя успешными играми в овертайме, против Норвегии и Словакии.

"Молодые ребята ведь не проходили эту школу, они только сейчас делают эти шаги. И те, кто вообще никогда не играл в сборной, сейчас показывают хороший хоккей. Если им дать функциональную подготовку и игровую практику, он будут играть на хорошем уровне. Главное, у нас есть хорошая молодежь. Тем более у них хороший опыт, играть с таким грандами. Здесь все делается быстрее. В целом, еще много нужно работать. У нас получился хороший сплав опыта и молодости. Если первое звено не могло забить, то другие забивали, и наоборот, это очень хорошо". Галым Мамбеталиев

Тем временем, организационный комитет мирового первенства-2023 назвал трех лучших хоккеистов в составе сборной Казахстана по итогам выступления на льду Риги. Лучший вратарь – Андрей Шутов, лучший защитник – Адиль Бекетаев, и лучший форвард – Роман Старченко.





Чемпионат мира-2024 в элитном дивизионе состоится в Чехии, с 10 по 26 мая примут Прага и Острава. Сборная Казахстана впервые в своей истории сохранила четырехлетнюю прописку в элитном дивизионе мирового первенства.