Казахстанские хоккеисты проиграли бронзовым призерам ЧМ-2023

14 мая мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой третий матч на мировом первенстве в Чехии, в ходе которого уступила представителем Латвии со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

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Команда Латвии, которая на прошлом чемпионате мира заняла третье место, во встрече с казахстанской сборной забила две безответные шайбы в ворота Андрея Шутова. Голы были оформлены во втором периоде, после нулевой ничьи в стартовом отрезке. Авторами шайб у прибалтийцев стали Робертс Букартс и Харальдс Эгле.

В заключительном периоде результат не изменился и Латвия празднует третью победу подряд на ЧМ-2024. А казахстанские хоккеисты терпят второе поражение на чешском льду.





Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева после трех сыгранных матчей на турнире набрали три очка и занимают пятое место в турнирной таблице подгруппы В.

А начинался ЧМ-2024 в Чехии для нашей сборной неплохо, мы стартовали с победы над Францией – 3:1. Однако затем последовал разгром от Словакии – 2:6. И вот теперь нас огорчили латыши.



Следующую игру мы проведем против шведской дружины, 16 мая, начало в 19:20 по казахстанскому времени.