До возможного дефолта в США остается 10 дней – как реагируют рынки

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения по повышению потолка госдолга в США. Однако фондовые индексы умеренно реагируют на новости правительства США и Федрезерва, сообщает Zakon.kz

Прогресса вокруг повышения лимита госдолга США пока нет, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Байден и Маккарти подчеркнули необходимость избежать дефолта с помощью двухпартийной сделки после встречи вечером в понедельник и дали понять, что они будут регулярно разговаривать в ближайшие дни.

Тем не менее, несмотря на не слишком радужные новости, ключевые американские фондовые индексы не отреагировали на них негативно. Торги завершились разнонаправленной динамикой на фоне обратного перетока ликвидности из акций стоимости в акции роста, отмечают в АФК.

Nasdaq закрылся ростом на 0,5%, S&P 500 показал нулевую динамику, Dow Jones снизился на 0,4%.

"Указанная динамика была во многом обусловлена снижением опасений относительно дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, а также отсутствием прогресса вокруг повышения лимита госдолга США". Ассоциация финансистов Казахстана

Аналитики отметили, что в фокусе внимания инвесторов на этой неделе также будет протокол майского заседания Федрезерва, отчет по продажам нового жилья в США, вторая оценка роста американской экономики за первый квартал и индекс цен личных потребительских расходов (PCE).

Отметим, в течение мая министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно делала заявления о том, что уже к 1 июня ее ведомство вряд ли сможет выполнить все платежные обязательства правительства. Это означает, что уже в начале лета США может объявить дефолт по госдолгу. Свои опасения Йеллен вновь подтвердила на прошлой неделе.

Позже, президент США Джо Байден заявил, что Америка не допустит дефолта по долговым обязательствам.

Также, ранее аналитики прокомментировали, чем может обернуться для финансовой системы дефолт в США.