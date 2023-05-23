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Австралиец погиб на Эвересте

погибший австралиец Фото: Spinal Cord Injuries Australia
40-летний гражданин Австралии Джейсон Кеннисон почувствовал себя плохо на вершине Эвереста и умер во время спуска с горы, сообщает Zakon.kz.

Джейсон Кеннисон погиб 19 мая. Он совершал восхождение в рамках акции по сбору средств на программу лечения пациентов с травмами спинного мозга, сообщает New Zealand Herald.

Джейсон Кеннисон получил травму спинного мозга в автокатастрофе в 2006 году, когда ему было 23 года. Ему сказали, что он больше никогда не сможет ходить.

"Будучи относительно крепким и здоровым парнем в возрасте 23 лет на момент несчастного случая, с прекрасной карьерой и жизнью впереди, мне было трудно смириться с происходящим, и я впал в депрессию. В 2023 году я отправлюсь в Непал, чтобы увидеть и побывать на Эвересте, пройдя долгий путь от того, как когда-то боролся с травмами и депрессией. Амбициозный подвиг, о котором я никогда не мечтал и не думал, что это возможно, после того как мне однажды сказали, что я не смогу ходить".Джейсон Кеннисон

Друзья описывали Кеннисона как "самого мужественного, авантюрного человека, которого знали".

Основной сезон восхождения на Эверест приходится на апрель и май каждого года. Два альпиниста до сих пор числятся пропавшими без вести над высотными лагерями. Малазиец Хавари Бин Хашим пропал 18 мая. Шринивас Сайнис Даттатрейя, 39-летний индийско-сингапурский альпинист, пропал на высоте 8500 метров. По сообщениям, он упал на тибетской стороне горы.

Ранее стало известно о пропаже австралийца в горах Алматы. Позже спасатели нашли его тело возле первого водопада в ущелье Аюсай.

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