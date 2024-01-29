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Двухлетний мальчик поднялся на Эверест и установил рекорд

Двухлетний мальчик поднялся на Эверест и установил рекорд Фото: wikimedia
По сообщениям СМИ, двухлетний Картер Даллас стал самым юным жителем Земли, достигшим базового лагеря по пути на вершину самой высокой горы в мире – Эвереста. Официально этот рекорд пока не подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, двухлетний Картер Даллас из Великобритании, возможно, установил мировой рекорд, поднявшись в базовый лагерь на южном склоне Эвереста (Джомолунгмы) вместе с родителями. Если это достижение подтвердят официально, Картера признают самым юным человеком, которому когда-либо удавалось покорить высоту в 5364 метра.

По данным издания, Картер Даллас поднялся на самую высокую гору в мире вместе со своими родителями Джейд и Россом Далласами. Отец нес его на спине. Южный базовый лагерь, куда добрались британцы, – самый первый уровень, с которого альпинисты начинают покорение Эвереста. Ежегодно его посещают около 40 тысяч человек, из которых только 800 продолжают восхождение на вершину высотой 8849 метров. Хотя подъем на южный склон Джомолунгмы считается относительно легким, ежегодно на этом этапе погибают от трех до пяти альпинистов. Туристы без специальной подготовки выше, как правило, не поднимаются.

Если достижение Картера признают официально, он побьет предыдущий рекорд, который принадлежал четырехлетнему ребенку из Чехии. Отец ребенка Росс Даллас отметил, что мальчик хорошо перенес восхождение и чувствовал себя на большой высоте лучше, чем родители. Он рассказал, что семья из Шотландии приняла спонтанное решение взойти на Эверест, находясь в годовом путешествии по Азии.

Сейчас самым молодым альпинистом, которому удалось покорить Эверест, остается американец Джордан Ромеро. Он взошел на вершину вместе с отцом, когда ему было 13 лет.

Ранее "человек-калькулятор" из Иордании побил мировой рекорд по подсчету букв в предложениях.

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