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В Туркестане осудили мясника, убившего коллегу из-за туши

приговор Фото: Zakon.kz
В Туркестане осудили мясника, который не смог договориться с коллегой, как лучше разделать тушу, и убил его, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, 30-летний обвиняемый нанес несколько смертельных ранений во время ссоры и бросил пострадавшего умирать на городском перекрестке. Суд приговорил убийцу к 11 годам тюрьмы.

Трагедия произошла в феврале этого года.

У 31-летнего погибшего остались несовершеннолетний ребенок, невеста и мать, которая, к слову, не согласна с приговором. Женщина считает, 11 лет это слишком мало для убийцы ее сына.

"По статье 99 – "Убийство" – дают от восьми до 15 лет. Он получил всего 11. Я недовольна этим приговором, потому что для него это очень мало. Я буду добиваться, чтобы для убийцы моего сына изменили меру наказания и назначили максимальный срок". Мать погибшего Курбанкуль Дайрабаева

Напомним, в июле 2022 года многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области.

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