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Тушу барана разделали на территории театра в Петропавловске

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 03:33 Фото: pkzsk.info
14 сентября на территории русского драматического театра мужчины разделали тушу барана, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство "Петропавловск.news", мужчин и подвешенного барана застали на месте, которое используют для ввоза и вывоза театрального реквизита.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 03:33

Фото: pkzsk.info

Со слов автора видео, мужчины, разделывающие барана, представились работниками театра.

Днями ранее в Петропавловске прошла викторина среди студентов колледжей на знание молодежи об атомной энергетике.

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