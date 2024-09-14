Тушу барана разделали на территории театра в Петропавловске
Фото: pkzsk.info
14 сентября на территории русского драматического театра мужчины разделали тушу барана, сообщает Zakon.kz.
Как передает информационное агентство "Петропавловск.news", мужчин и подвешенного барана застали на месте, которое используют для ввоза и вывоза театрального реквизита.
Фото: pkzsk.info
Со слов автора видео, мужчины, разделывающие барана, представились работниками театра.
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