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Мелони рассказала о сердечном разговоре с Токаевым

Мелони рассказала о сердечном разговоре с Токаевым Фото: Twitter.com/GiorgiaMeloni/
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что у нее состоялся сердечный разговор с президентом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Республики Казахстан. Сердечный разговор, подтвердивший прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю президента Токаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии-Романье", – написала она 23 мая в Twitter.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Токаев выразил соболезнования всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а свыше 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома.

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