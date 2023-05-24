Мелони рассказала о сердечном разговоре с Токаевым

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что у нее состоялся сердечный разговор с президентом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Республики Казахстан. Сердечный разговор, подтвердивший прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю президента Токаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии-Романье", – написала она 23 мая в Twitter.



Oggi ho avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica del Kazakhstan @TokayevKZ. Un cordiale colloquio che ha confermato l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra Roma e Astana e il comune interesse a rafforzarle ulteriormente. Ringrazio il… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 23, 2023

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Токаев выразил соболезнования всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а свыше 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома.