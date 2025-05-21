Джорджа Мелони и Папа Римский обсудили решение конфликта в Украине

20 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV по вопросу решения конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что европейские лидеры попросили премьер-министра Италии подтвердить готовность Святого Престола принять переговоры. По данным пресс-службы правительства Италии, Папа Римский подтвердил готовность принять мирные переговоры Москвы и Киева в Ватикане.

"Найдя в Святейшем Отце подтверждение своей готовности приветствовать предстоящие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность за открытость Папы Льва XIV и за его неизменную приверженность миру", – говорится в официальном сообщении правительства Италии.

Сама Мелони также поделилась на своей странице в Х результатами переговоров с Папой Римским.

Ho avuto oggi una conversazione telefonica con il Santo Padre sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina.

Il colloquio fa seguito alla telefonata di ieri con il Presidente Trump e con altri leader europei, nel corso della quale mi è stato… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2025

17 мая в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского.