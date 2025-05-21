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Мир

Джорджа Мелони и Папа Римский обсудили решение конфликта в Украине

Джорджа Мелони и Папа Римский , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 13:19 Фото: vaticannews.va, Facebook/Giorgia Meloni
20 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV по вопросу решения конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что европейские лидеры попросили премьер-министра Италии подтвердить готовность Святого Престола принять переговоры. По данным пресс-службы правительства Италии, Папа Римский подтвердил готовность принять мирные переговоры Москвы и Киева в Ватикане.

"Найдя в Святейшем Отце подтверждение своей готовности приветствовать предстоящие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность за открытость Папы Льва XIV и за его неизменную приверженность миру", – говорится в официальном сообщении правительства Италии.

Сама Мелони также поделилась на своей странице в Х результатами переговоров с Папой Римским.

17 мая в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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