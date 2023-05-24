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Чиновники прокомментировали информацию о предсмертной записке пятиклассника из Кызылординской области

Чиновники прокомментировали информацию о предсмертной записке пятиклассника из Кызылординской области Фото: Zakon.kz
23 мая в Казнете появились сведения о том, что в поселке Жанадария Кызылординской области директор одной из школ якобы избил ученика пятого класса. В Управлении образования и Департаменте полиции области прокомментировали Zakon.kz поступившую информацию.

Автор опубликованного сообщения также добавил, что директор школы после случившегося пришел домой к родителям и предлагал деньги. Кроме того, ученик написал предсмертное письмо. 

В Управлении образования уточнили, что житель села подал жалобу на директора школы в начале мая 2023 года.

"Якобы он избил ученика. По указанному заявлению инспектором полиции была назначена экспертиза, в заключении которой установлено, что телесных повреждений на теле ребенка нет, поэтому материал направлен в номенклатурную базу".Пресс-служба Управления образования Кызылординской области

В продолжении сказано, что дело было направлено в суд из-за спора между матерью ученика и директором школы.

"На сегодняшний день ведутся судебные разбирательства с обеих сторон. Факты, изложенные потерпевшей стороной, признаны необоснованными, а областной суд вынес положительное решение в пользу директора школы".Пресс-служба Управления образования Кызылординской области

Однако директору школы все же объявлен выговор "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и обострение психологической обстановки в коллективе". В заключении отмечено, что "в отношении директора школы по указанным фактам, таких как сговор, коррупция, будет проведено служебное расследование".

В пресс-службе областной полиции также подтвердили: "несовершеннолетний жив, его здоровью ничего не угрожает".

Но добавили, что в рамках зарегистрированного уголовного дела проводится досудебное расследование.

По данным ведомства, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК остальные сведения не подлежат разглашению.

В октябре 2022 года произошел похожий случай: директор школы в Костанайской области получил выговор за угрозы ученику.

Кроме того, 4 апреля 2033 года сообщалось о директоре школы в Актобе, который осужден за взятку в 600 тысяч тенге. За эту сумму он помог трудоустроить супругу взяткодателя на должность лаборанта.

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