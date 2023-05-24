Мурал в память о погибшем пожарном появился в Павлодаре
Общественник Саят Елгонденов сообщил, что в Павлодаре появился мурал в память о погибшем пожарном.
Заказчиком арт-объекта стал ДЧС Павлодарской области. Его можно увидеть по адресу: Катаева, 46. Там же 24 мая в 17:00 пройдет официальное открытие мурала.
Память о погибшем увековечена в этом городе не случайно, в конце 90-х он учился в Павлодарском техническом колледже МВД РК.
Пользователи социальной сети поддержали новость положительными комментариями:
- Пусть имена наших героев помнят следующие поколения.
- Герой! Батыр!
- Светлая память таким героям!
- Спасибо за спасенные жизни людей!
"Спасатели и огнеборцы Жамбылской области выражают слова благодарности за память и почет нашим героям. 26.08.2021", – прокомментировали в ДЧС Жамбылской области.
26 августа 2021 года в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв, в результате чего погибли люди. Среди них был заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Мейржан Айманов. Звание "Халық Қаһарманы" ему присвоили посмертно.
Ранее в центре Петропавловска появился мурал, посвященный погибшим при взрывах в Жамбылской области.