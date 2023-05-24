Мурал в память о погибшем пожарном появился в Павлодаре

26 августа 2021 года Мейржан Айманов погиб при тушении пожара в одной из воинских частей Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Общественник Саят Елгонденов сообщил, что в Павлодаре появился мурал в память о погибшем пожарном.

Заказчиком арт-объекта стал ДЧС Павлодарской области. Его можно увидеть по адресу: Катаева, 46. Там же 24 мая в 17:00 пройдет официальное открытие мурала.

Память о погибшем увековечена в этом городе не случайно, в конце 90-х он учился в Павлодарском техническом колледже МВД РК.

Пользователи социальной сети поддержали новость положительными комментариями:

Пусть имена наших героев помнят следующие поколения.

Герой! Батыр!

Светлая память таким героям!

Спасибо за спасенные жизни людей!

"Спасатели и огнеборцы Жамбылской области выражают слова благодарности за память и почет нашим героям. 26.08.2021", – прокомментировали в ДЧС Жамбылской области.

26 августа 2021 года в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв, в результате чего погибли люди. Среди них был заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Мейржан Айманов. Звание "Халық Қаһарманы" ему присвоили посмертно.

Ранее в центре Петропавловска появился мурал, посвященный погибшим при взрывах в Жамбылской области.

