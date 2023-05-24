Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мурал в память о погибшем пожарном появился в Павлодаре

Мурал в память о погибшем пожарном появился в Павлодаре Фото: скриншот видео
26 августа 2021 года Мейржан Айманов погиб при тушении пожара в одной из воинских частей Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Общественник Саят Елгонденов сообщил, что в Павлодаре появился мурал в память о погибшем пожарном. 

Заказчиком арт-объекта стал ДЧС Павлодарской области. Его можно увидеть по адресу: Катаева, 46. Там же 24 мая в 17:00 пройдет официальное открытие мурала.

Память о погибшем увековечена в этом городе не случайно, в конце 90-х он учился в Павлодарском техническом колледже МВД РК.

Пользователи социальной сети поддержали новость положительными комментариями:

  • Пусть имена наших героев помнят следующие поколения.
  • Герой! Батыр!
  • Светлая память таким героям!
  • Спасибо за спасенные жизни людей!
"Спасатели и огнеборцы Жамбылской области выражают слова благодарности за память и почет нашим героям. 26.08.2021", – прокомментировали в ДЧС Жамбылской области.

26 августа 2021 года в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв, в результате чего погибли люди. Среди них был заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Мейржан Айманов. Звание "Халық Қаһарманы" ему присвоили посмертно.

Ранее в центре Петропавловска появился мурал, посвященный погибшим при взрывах в Жамбылской области.

Читайте также

В Казахстане построят 62 школы на деньги коррупционеров

Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы

Более пяти тысяч предпринимателей Карагандинской области получат поддержку от государства

Карина Мусабаева
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления