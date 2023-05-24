Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-депутата Кайрата Кудайбергена оставили под стражей

Экс-депутата Кайрата Кудайбергена оставили под стражей Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда 24 мая 2023 года.

Он будет находиться под стражей до 21 июня.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 19 мая 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Кайрата Кудайбергена до одного месяца, т.е. до 21 июня 2023 года".Пресс-служба Алматинского горсуда

20 марта 2023 Кайрата Кудайбергена оставили под стражей до 21 апреля.

О задержании экс-депутата по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках стало известно 22 апреля 2022 года.

Материал по теме

Задержание Кайрата Кудайбергена – появились новые подробности

Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

Читайте также

Акиматам в регионах Казахстана рекомендовали ускорить проведение техобследования тепловых сетей

Топливно-энергетический комплекс оштрафовали на 1,6 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Торжественные проводы призывников в армию прошли в Алматы

Анастасия Московчук
Кудайберген Кайрат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления