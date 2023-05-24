Экс-депутата Кайрата Кудайбергена оставили под стражей

Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда 24 мая 2023 года.

Он будет находиться под стражей до 21 июня.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 19 мая 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Кайрата Кудайбергена до одного месяца, т.е. до 21 июня 2023 года". Пресс-служба Алматинского горсуда

20 марта 2023 Кайрата Кудайбергена оставили под стражей до 21 апреля.

О задержании экс-депутата по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках стало известно 22 апреля 2022 года.

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Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.