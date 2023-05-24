"Интер" готов топтать "фиалки" на пути к собственному треблу в финале Кубка Италии

Итальянские команды провели достойный сезон и готовы пожинать плоды своих трудов. "Интер" настроен добавить в копилку как минимум еще один трофей и потенциально замахнуться на требл. А "Фиорентина" – прервать 22-летнюю засуху без чемпионских титулов.

На кого ставят эксперты, рассказываем в статье.



Интер

"Интер" упустил "скудетто", бросив все силы на выход из "группы смерти" в Лиге чемпионов, но и 3-е место в Серии А можно считать достойным результатом. Риск был более чем оправдан – миланцы вышли в финал самого престижного европейского чемпионата, а по пути, как бы между прочим, забрали Суперкубок Италии.

На предстоящий матч подопечные Индзаги выйдут после поражения "Наполи" со счетом 1:3. Однако этот промах не смущает на фоне предшествующей серии из 8 побед во всех турнирах. "Нерадзурри" по праву считаются фаворитами встречи и готовы показать всему миру, что не только "Манчестер Сити" достоин требла в этом сезоне.

Фиорентина

"Фиалки" находятся на подъеме после затяжного кризиса длиной в 22 года. Свой последний трофей команда завоевала в сезоне 2000/01, и им стал именно Кубок Италии. Так что победа над "Интером" может стать символичным стартом возрождения клуба.

Нынешний сезон Серии А команда завершает на 11-м месте. Более значимым достижением стал выход в финал Лиги конференций, где "Фиорентина" поборется с "Вест Хэмом" за путевку в Лигу Европы. К столкновению в Кубке Италии "фиалки" подходят с беспроигрышной серией из трех матчей.

Интересные факты

Из 13 личных встреч в рамках Кубка Италии соперники поделили по 5 побед и 3 раза сошлись на ничьей.

Оба клуба неоднократно завоевывали Кубок: "Фиорентина" – 6 раз, "Интер" – 8.

"Интер" забивал в каждом из 10 последних матчей.

"Фиорентина" открывала счет первой в последних 4 играх.



Коэффициенты от Parimatch:

Фиорентина – 4.00, Ничья – 3.50, Интер – 2.00