В Минпросвещения прошло экстренное совещание

Министерство просвещения РК провело экстренное совещание, сообщает Zakon.kz.

Трансляция велась в Facebook.

На совещании напомнили о необходимости посещения учениками школ после 25 мая.

"Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего влечет привлечение к ответственности обеих сторон", – отметили на заседании.

Речь в данном случае идет как о родителях, так и о директорах школ. Последним даже пригрозили штрафом в 15 до 30 МРП (от 51 750 тенге до 103 500) за то, что в школах досрочно собрали учебники.



Два подобных факта были выявлены в школах Актобе и Шымкента. Теперь будет проводиться мониторинг всех школ.

Было отмечено, что это нарушение прав детей на обучение, по этому поводу поступают многочисленные жалобы от родителей.

Стоит отметить, что официально учебный год заканчивается 31 мая.

Ранее экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Айсхат Аймагамбетов прокомментировал перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня.

В 2023 году учащиеся страны будут праздновать последний звонок 1 июня наряду с Международным днем защиты детей.

