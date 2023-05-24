Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Минпросвещения прошло экстренное совещание

В Минпросвещения прошло экстренное совещание Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения РК провело экстренное совещание, сообщает Zakon.kz.

Трансляция велась в Facebook.

На совещании напомнили о необходимости посещения учениками школ после 25 мая.

"Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего влечет привлечение к ответственности обеих сторон", – отметили на заседании.

Речь в данном случае идет как о родителях, так и о директорах школ. Последним даже пригрозили штрафом в 15 до 30 МРП (от 51 750 тенге до 103 500) за то, что в школах досрочно собрали учебники.

Два подобных факта были выявлены в школах Актобе и Шымкента. Теперь будет проводиться мониторинг всех школ.

Было отмечено, что это нарушение прав детей на обучение, по этому поводу поступают многочисленные жалобы от родителей.

Стоит отметить, что официально учебный год заканчивается 31 мая.

Ранее экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Айсхат Аймагамбетов прокомментировал перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня.

В 2023 году учащиеся страны будут праздновать последний звонок 1 июня наряду с Международным днем защиты детей.

Читайте также

Вооруженные силы привлечены к тушению пожаров в Абайской области

Казахстанские полицейские будут выявлять преступников с помощью цифровой криминалистической лаборатории

Акиматам в регионах Казахстана рекомендовали ускорить проведение техобследования тепловых сетей

Константин Вноровский
Министерство просвещения РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления