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Организаторам финпирамиды в Актобе отказали в смягчении наказания

Организаторам финпирамиды в Актобе отказали в смягчении наказания Фото: freepik
Апелляционная коллегия отказалась смягчить наказание мошенникам, организовавшим в Актобе финансовую пирамиду, сообщает Zakon.kz.

Осужденные пытались оспорить приговор, но безуспешно, передает КТК.

Более того, в список потерпевших включили еще восемь человек, которые потеряли 28 миллионов тенге.

Уголовное дело направлено в суд в июне 2021 года. Злоумышленники обманули 17 тыс. казахстанцев. Причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.


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Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе прошлого года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов. Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать.

Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид – Жанболата Есиркепова, так как оказалось, что жилье было приобретено преступным путем. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба.

"Обратить взыскания в счет причиненного уголовным правонарушением ущерба – доказательства – квартиру, расположенную в Актобе. Апелляционную жалобу остальных потерпевших, защитников и осужденных оставить без изменений". Председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Алибек Ахметов

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