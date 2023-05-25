Организаторам финпирамиды в Актобе отказали в смягчении наказания
Осужденные пытались оспорить приговор, но безуспешно, передает КТК.
Более того, в список потерпевших включили еще восемь человек, которые потеряли 28 миллионов тенге.
Уголовное дело направлено в суд в июне 2021 года. Злоумышленники обманули 17 тыс. казахстанцев. Причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.
Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе прошлого года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов. Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать.
Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид – Жанболата Есиркепова, так как оказалось, что жилье было приобретено преступным путем. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба.
"Обратить взыскания в счет причиненного уголовным правонарушением ущерба – доказательства – квартиру, расположенную в Актобе. Апелляционную жалобу остальных потерпевших, защитников и осужденных оставить без изменений". Председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Алибек Ахметов
Ранее в Мангистау осудили банду вымогателей.