Чем угощали в Кремле Лукашенко, Токаева и Жапарова во время неформального ужина

Опубликовано меню с ужина глав России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана в Кремле, где они после пленарного заседания Евразийского экономического форума продолжили неформальное общение, сообщает Zakon.kz.

Блюда, которые были предложены гостям, появились на снимке меню в Telegram-канале Ньюсач/Двач.

В список вошли семь блюд: лосось с салатом из авокадо, рулет из баклажанов с ягненком и томатным соусом, сырный крем-суп с гренками, щербет из лайма, ледяная рыба с пюре из пастернака и мини овощами или стейк из телятины с картофелем и перечным соусом, а на десерт – пирожное "Два шоколада".



Как сообщали ранее, Касым-Жомарт Токаев, как и другие лидеры: президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, накануне прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года. Накануне Токаев принял участие в работе пленарного заседания II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире". Мероприятие прошло в формате сессии вопросов-ответов.