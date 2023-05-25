Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в финал турнира "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов сенсационно обыграл финна Отто Виртанен в полуфинальном матче и вышел в финал турнира "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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По информации Федерации тенниса, Скатов во втором раунде отбора Открытого чемпионата Франции-2023 в драматичном матче обыграл финна Отто Виртанена со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа и 47 минут. Скатов реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

Для выхода в основную сетку турнира казахстанцу завтра, 26 мая, нужно обыграть Фелипе Мелигени Родригес Алвеса (165 АТР). Тимофей в этом году уже играл с бразильцем в квалификация "Мастерса" в Майами и уступил ему 4:6, 6:7 (5:7).

Отметим, что наша теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко). В четвертьфинале казахстанка в дуэте с венгеркой Тимей Бабош уступила российско-американскому дуэту Яна Сизикова/Сабрина Сантамария – 3:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что Тимофей Скатов первым из казахстанцев стартует на "Ролан Гаррос-2023".