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Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Испании

Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Испании Фото: ktf.kz
В Севилье (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов провел четвертьфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал соревнований казахстанец проиграл французу Валентину Ройе со счетом 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время Скатов оформил два эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из четырех. Его соперник 11 раз подал навылет, не ошибался на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Ранее во втором круге турнира в Севилье Тимофей Скатов выиграл у другого казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина.

Пахита Амири
Тимофей Скатов Испания
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