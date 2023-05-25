Кайрат Нуртас раскрыл секрет девушки в красном

Казахстанский любимец Кайрат Нуртас не на шутку заставил поволноваться своих поклонников, когда его сняли на видео в компании красивой незнакомки в красном платье. Но позже он раскрыл секрет, какое она имеет к нему отношение, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, это видео из клипа к его новой песне, и девушка играет в нем свою роль.

Комментаторы пишут, что девушка красивая, молодая, но ее никак не сравнить с супругой певца Жулдыз, которую он горячо любит. Ей недавно исполнилось 35.

Как сообщали ранее, видео с Кайратом Нуртасом в компании незнакомки завирусилось 23 мая 2023 года. Подписчики решили, что это тайная любовь актера. Видео в TikTok за 19 часов набрало больше 1,5 миллиона просмотров. На нем видно, как Кайрат Нуртас собирается уехать в компании девушки в красном платье. "Кайрат Нуртас с любовницей", – подписал автор видео.