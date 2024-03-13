Кайрат Нуртас признался в любви к поклонникам
Под публикацией на странице в Instagram за 13 марта 2024 года он заявил:
"Люблю каждого из моих слушателей".
Также размещен ролик с одного из концертов артиста. На кадрах зал в унисон исполняет песню Нуртаса, а тот в благодарность кланяется поклонникам.
Комментаторы незамедлительно признались во взаимности и многократно повторили, что Кайрат Нуртас – легенда.
Кайрат Нуртас дебютировал на эстраде в десятилетнем возрасте. В 2005 году стал студентом эстрадного циркового колледжа. В 2008 году в Алматы прошел его первый сольный концерт. В этом же году Кайрат Нуртас и его мать Гульзира Айдарбекова, являющая спонсором и продюсером сына, основали продюсерский центр "Kairat Nurtas Production".
Днем ранее Жулдыз Абдукаримова опубликовала редкие фото с Кайратом Нуртасом. Совместные снимки умилили армию воздыхателей.