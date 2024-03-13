Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кайрат Нуртас признался в любви к поклонникам

Кайрат Нуртас признался в любви к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 15:43 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец и любимец публики Кайрат Нуртас выступил с обращением к своим преданным фанатам, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией на странице в Instagram за 13 марта 2024 года он заявил:

"Люблю каждого из моих слушателей".

Также размещен ролик с одного из концертов артиста. На кадрах зал в унисон исполняет песню Нуртаса, а тот в благодарность кланяется поклонникам.

Комментаторы незамедлительно признались во взаимности и многократно повторили, что Кайрат Нуртас – легенда.

Кайрат Нуртас дебютировал на эстраде в десятилетнем возрасте. В 2005 году стал студентом эстрадного циркового колледжа. В 2008 году в Алматы прошел его первый сольный концерт. В этом же году Кайрат Нуртас и его мать Гульзира Айдарбекова, являющая спонсором и продюсером сына, основали продюсерский центр "Kairat Nurtas Production".

Днем ранее Жулдыз Абдукаримова опубликовала редкие фото с Кайратом Нуртасом. Совместные снимки умилили армию воздыхателей.

Читайте также

78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
Блогер
Стали известны доходы в Instagram крупных российских блогеров
Анджелина Джоли выступила в новом амплуа
Анджелина Джоли выступила в новом амплуа
Анастасия Московчук
Нуртас Кайрат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: