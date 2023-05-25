Психологи рассказали, как делать замечания чужим детям

Часто в общественных местах можно столкнуться с неприличным поведением детей. Психологи подсказали, можно ли делать замечания посторонним детям и в каких случаях это допустимо, сообщает Zakon.kz.

Cемейный психолог Владимир Зуев исключает возможность замечаний чужому ребенку. По его словам, всегда нужно помнить, что ребенок – это объект воспитания только для родителей и тех, кого они одобрили для этой роли.

В продолжении он отмечает, что главная опасность для неокрепшей детской психики – неокрепшая взрослая.

"Контролируйте свой гнев. Конечно, если поведение ребенка угрожает жизни другого человека, реакция с вашей стороны может быть молниеносной. Даже если он шумит в самолете, пинает ваше кресло, кричит в общественном месте… задача по корректировке его поведения полностью лежит на родителе". Владимир Зуев

Другой психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, говорит, что замечание чужому ребенку можно сделать только тогда, когда он может навредить себе или другим.

Она также убеждена, что ответственность за воспитание детей в первую очередь лежит на их родителях.

"Поэтому даже в ситуациях, когда поведение ребенка выходит за допустимые рамки, замечания ему могут сделать только родители или человек, который в данный момент за него отвечает, – тетя/дядя, бабушка/дедушка, няня и так далее. Исключением являются случаи откровенной опасности, когда ребенок может навредить себе или другим детям". Юлия Токарчук

Например, как сказано в публикации "Газета.ru", если ребенок толкает другого на горке – такая ситуация заведомо травмоопасна. Поэтому допустимо сделать предупредительное замечание.

Прасковья Прокина, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук, считает, что замечания чужим детям допустимы только в вежливой форме, например, в виде просьбы.



"Замечания чужому ребенку напрямую делать не рекомендуется", – добавляет специалист.

Также она уточняет, что взаимодействие с подростками в подобных ситуациях строится сложнее.

Нужно быть готовым к тому, что их реакция будет крайне негативной. При этом важно сохранять позицию взрослого, уважительно относящегося к собеседнику, говорить негромко, но понятно.



В заключении все специалисты отмечают следующие рекомендации при общении с чужими детьми.

Категорически не рекомендуется:

Повышать голос, кричать. Произносить неприятные сравнения. Угрожать, усложнять конфликтную ситуацию.



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