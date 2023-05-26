В Таразе подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился
По информации телеканала "Алматы" в полиции начали досудебное расследование по статье - "Доведение до самоубийства".
"Установлено, что подросток спрыгнул с недостроенного здания, расположенного по адресу Каратая Турысова. По данному факту досудебное расследование по статье 105 части 3 уголовного кодекса Республики Казахстан. Это доведение до самоубийства несовершеннолетнего. Назначены все необходимые экспертизы. Иные обстоятельства не подлежат разглашению согласно статье 201 УК РК", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
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