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В Таразе подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился

В Таразе подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился Фото: pixabay
Подросток по данным таразских полицейских спрыгнул с недостроенного здания, расположенного по адресу Каратая Турысова. И это далеко не первый инцидент - объект давно имеет дурную славу в городе, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Алматы" в полиции начали досудебное расследование по статье - "Доведение до самоубийства".

"Установлено, что подросток спрыгнул с недостроенного здания, расположенного по адресу Каратая Турысова. По данному факту досудебное расследование по статье 105 части 3 уголовного кодекса Республики Казахстан. Это доведение до самоубийства несовершеннолетнего. Назначены все необходимые экспертизы. Иные обстоятельства не подлежат разглашению согласно статье 201 УК РК", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Ранее мы сообщали, что в Кокшетау подросток разбился насмерть, спрыгнув с крыши девятиэтажки. В Алматы 23-летняя девушка спрыгнула с балкона многоэтажки в Алматы. Жилой комплекс, в котором произошел суицид, находится в Бостандыкском районе

Елена Вебер
Тараз
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