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"Лицо порезать, либо половые органы?" – появились подробности нападения на девушку в Талгаре

Подробности нападения на девушку в Талгаре Фото: Instagram/dinatansari
Родные девушки, которую изуродовал ее бывший парень, рассказали подробности издевательств, сообщает Zakon.kz.

В Талгаре судят парня, изувечившего девушку. Но потерпевшая сторона опасается, что нападавший отделается условным сроком, передает Первый канал "Евразия".

В январе этого года знакомый вывез девушку за город, страшно избил, изрезал лицо канцелярским ножом и, раздев догола, сфотографировал на телефон. Затем снял жертву на телефон и выложил все это в интернете.

На лице у девушки на всю жизнь остался шрам. По словам Дины Байсеитовой, она до сих пор боится этого человека. Она рассказывает, что в тот вечер, он не первый раз поднял на нее руку, но ему все сходили с рук.

"Начал ее резать. И раздевал он ее не просто, он резал одежду. Порезал ей лицо и сказал, выбирай, второе лицо порезать или половые органы. Узнали через Instagram. Он сам ее избил, порезал и выставил с ее же Instagram. Сестра потерпевшей Мадина Байсеитова

Первый процесс длился недолго. За несколько дней до его начала потерпевшая отказалась от прежнего адвоката, а новый еще не успел ознакомиться с делом. Поэтому слушание отложили. На следующем заседании адвокат намерен опротестовать результаты судебной экспертизы.

"По экспертизе дает легкий вред здоровью. Мы не согласны с этой экспертизой. Мы хотим добиться того, чтобы сделали тяжкий вред здоровью, так как есть черепно-мозговая травма, сломан нос, переносица сломана была. Также на лице порез 15 сантиметров". Адвокат потерпевшей Темирлан Азбаев

Родственники подсудимого, между тем, уверены, что девушка сама виновата в том, что случилось.

"Она спровоцировала моего сына. До этого они три года жили вместе. И все это время она издевалась над ним, как хотела. Постоянно оскорбляла, изменяла ему с другими мужчинами. А в тот злополучный день она показала ему видео, где она с другим парнем занимается любовью. Сын просто не выдержал". Мать подсудимого

По словам сестры подсудимого, ее брат уже четвертый молодой человек, с которым судится эта девушка.

"Она таким образом зарабатывает на жизнь. Есть даже видео в соцсетях, где она говорит: "Вот я выжила в очередной раз". Я не оправдываю брата, но мы ждем объективного процесса". Сестра подсудимого Молдир Алшоразова

Родные подсудимого полны решимости доказать в суде, что потерпевшая вела двойную жизнь. Но неизвестно, окажет ли этот аргумент влияние на суд.

11 мая стало известно, что в одном из заведений Алматы трансвестит избил женщину.

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Айсулу Омарова
Алматинская область Талгар
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