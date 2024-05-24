Нападение на сотрудницу СПА-салона в Алматы: стали известны подробности

Сестра девушки, на которую напал иностранец в СПА-салоне в Алматы, рассказала подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

О случившемся она 24 мая рассказала в интервью телеканалу "КТК".

Сестра девушки предполагает, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

"Он как ее ударит по голове, потом держит за волосы – и досюда потащил. Потом обратно. Именно нам он сказал, что он был под наркотой. И у него в кармане, когда его сами задержали, мы нашли у него анашу. Она говорит: "У меня голова болит. Даже волосы болят". Видимо, была сильно испугана. Глаз у нее – нервный тик. Глаз дергался", – говорит сестра пострадавшей Дана Алимсеитова.

Оказалось, что она около года управляет спа-салоном, но с такими посетителями еще не сталкивалась. Пострадавшая Аружан приходится ей сестрой. Девушки посменно дежурили на ресепшене.

Родственница рассказывает: незнакомец зашел в спа-центр и просил продать ему алкогольные напитки. Но на этом мужчина не остановился и предложил администратору вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, хулиган набросился на несчастную. Аружан до сих пор отходит от шока и отказывается разговаривать с журналистами.

"Зашел, попросил у нее алкоголь. Она говорит: "У нас алкоголь не продают". И он начинает ее оскорблять, потом говорит: "Ты похожа на легкую девушку. Давай я тебя сниму". Предлагает 2000 тенге. На видео тоже видно, что он в руках держит 2000 тенге. Она просит его покинуть помещение. Он бросает 2000 и тут бумажки. Потом берет вот эту статуэтку зеленую, она очень тяжелая. Он берет и собирается кинуть на нее. Она убегает сюда. Потом он заходит в ресепшен и бьет ее по голове дальше, за волосы тащит", – рассказала Дана Алимсеитова.

Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана. Его арестовали. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Республики Таджикистан. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем предупреждаем, что подобные антиобщественные действия непозволительны и влекут за собой строгую ответственность. Каждому факту будет дана принципиальная правовая оценка", – заявил начальник отдела полиции Бостандыкского района г. Алматы Нурлан Нуркасымов.

Пострадавшей девушке предстоит пройти обследование.

В полиции сообщили, наказание для хулигана будет зависеть от результатов экспертизы. Если специалисты установят тяжкие или средние телесные повреждения, в отношении подозреваемого заведут уголовное дело. Тем временем родственники Аружан требуют депортировать обидчика.

Ранее сообщалось, что нападение сняли камеры наблюдения салона. Видео с описанием распространили в соцсетях.