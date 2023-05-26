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Акорда: Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства

Акорда: Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства Фото: akorda.kz
26 мая пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай опубликовал комментарий на странице в Facebook касательно выступления президента на форуме в Москве, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что на днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве.

"В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации".Руслан Желдибай

Как подчеркнул президент, продолжает Руслан Желдибай, экономическая интеграция – это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов.

То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС.

Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент.

"Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства".Руслан Желдибай

24 мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме в Москве, обратил внимание, что внутри Евразийского экономического союза существует союзное государство России и Беларуси.

"В мировой политической истории создан уникальный прецедент. Или феномен: создание государства по формуле "две страны – одно государство" с единым политическим, военным, экономическим, культурным пространством. С единым союзным Парламентом. И, я извиняюсь, даже ядерное оружие уже одно на двоих".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, он заявил, что экономическая интеграция в ЕАЭС – это не самоцель, а средство развития экономик.

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