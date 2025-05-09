Маршем по Красной площади: фоторепортаж с парада опубликовали в пресс-службе Акорды

Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала фоторепортаж с военного парада, который проходил в Москве сегодня, 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По Красной площади торжественным маршем прошел парадный расчет из 80 военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Его возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Наших соотечественников на Красной площади во время парада приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

После завершения парада президент Казахстана вместе с другими главами государств, которые собрались в эти дни в столице России, принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.