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События

Маршем по Красной площади: фоторепортаж с парада опубликовали в пресс-службе Акорды

Казахстан, армия, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 15:52 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала фоторепортаж с военного парада, который проходил в Москве сегодня, 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По Красной площади торжественным маршем прошел парадный расчет из 80 военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Его возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Наших соотечественников на Красной площади во время парада приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

После завершения парада президент Казахстана вместе с другими главами государств, которые собрались в эти дни в столице России, принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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Андрей Дюсупов
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