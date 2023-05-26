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Акимат Алматы обратился к родителям школьников по поводу электросамокатов

Акимат Алматы обратился к родителям школьников по поводу электросамокатов Фото: Zakon.kz
С наступлением хорошей погоды в Алматы увеличилось количество самокатчиков. С окончанием учебного года их станет еще больше. В связи с этим Управление городской мобильности 26 мая обратилось к родителям школьников. Их предупредили об ответственности за езду детей, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что представители компаний, предоставляющих сервис аренды электросамокатов, приняли участие в родительских собраниях и ознакомили их с правилами использования и езды на электросамокатах.

По данным кикшеринговых компаний, несмотря на ограничения возраста использования электросамокатов от 18 лет, часто фиксируются случаи пользования арендными самокатами детей школьного возраста.

"Для регистрации в приложении кикшеринга нужны данные банковских карт, при этом детские карты автоматически не принимаются. Таким образом, дети пользуются банковскими картами своих родителей или родных, тем самым получают доступ к аренде электросамокатов", – уточнили в пресс-службе управления.

Родителям, как говорят представители, важно понимать, что это прежде всего касается безопасности их детей.

"В случае ДТП на дорогах с участием электросамокатов, управляемых несовершеннолетними, к ответственности будут привлечены родители".Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Поэтому для безопасности на дорогах всех участников движения родителям не рекомендуется передавать данные банковских карт для регистрации в приложениях и допускать езду на электросамокатах несовершеннолетних детей.

В мае электросамокат в Алматы стал причиной экстренного торможения пассажирского поезда.

10 мая сообщалось, что в Казахстане хотят ввести для самокатчиков жесткие ограничения.

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