Прикоснуться к истории: в Петропавловске открылась выставка личных вещей семьи Шокана Валиханова

Выставка разместилась в музейном комплексе "Резиденция Абылай хана". В честь 240-летия бабушки Шокана Айганым сюда из семейного родового поместья в ауле Сырымбет привезли около 30 экспонатов, которые хранят историю семьи. Корреспондент Zakon.kz ознакомился с экспозицией.

Родовое поместье Сырымбет сегодня – туристическая Мекка севера нашей страны. Именно здесь прошло детство Шокана Валиханова. А определяющую роль в его судьбе сыграла бабушка – та самая Айганым, которая вошла в историю Казахстана как великая женщина, которая после смерти мужа Уали хана не только управляла целым краем, но и несла просвещение в казахскую степь.

Бабушкино начало и великая экспедиция

Шокан с детских лет находился с бабушкой, она заметила в нем особую любознательность и отправила внука в Омский кадетский корпус, где тот получил отличное светское образование.

Фото: Zakon.kz

Шокан, не зная изначально русского языка, моментально его освоил и влился в эту среду, стал одним из лучших студентов. Ему доверяли находиться в архивах и смотреть засекреченные книги, в том числе о великих путешествиях. Тогда и зародилась его страсть к освоению новых земель.

"Кашгария тогда была закрытой страной для европейцев, люди с внешностью европейца там не могли оказаться, любого такого там считали шпионом. Но эта страна была предметом интереса Российской империи. Офицер Шокан Валиханов был направлен в Кашгарию для получения всей информации", – рассказал Бауыржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса "Резиденция Абылай хана".

Его переодели в халат купца, побрили голову, и он отправился в долгое и опасное путешествие. Путешествие продлилось 6 месяцев, все это время за караваном следили, потому что была информация, что в караване есть русский офицер. Но такового в Шокане распознать не сумели. Он выполнил свою миссию, вернулся новым маршрутом, который зарисовал на своей карте.

По итогам экспедиции Валиханов написал отчет о посещении шести провинций. За этот труд Шокан был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. Это редчайшая и высокая награда. Сам отчет является одним из экспонатов на выставке.

Фото: Zakon.kz

В Кашгарию, как и другие путешествия, Шокан отправлялся вот с этим деревянным сундуком. В него вмещались только самые нужные личные вещи.

Фото: Zakon.kz

Рисунок, сохранивший историю

"Вот эту зарисовку сделал Шокан. Он когда маленький был, хорошо рисовал. А после окончания Омского кадетского корпуса, когда приехал к бабушке Айганым, стал зарисовывать все, что его окружало. Зарисовал саму усадьбу. И этот рисунок спас историю. Во время восстания Кенесары вся усадьба была разрушена, на заре советской власти здесь по бревнышкам растащили все, что оставалось. И когда в современном Казахстане открылась программа, возрождающая культурное наследие, усадьбу Айганым смогли восстановить. Археологи и ученые приступили к работе на участке. Место расположения знали примерно. И здесь очень помогли зарисовки Шокана. По этим зарисовкам нашли фундаменты всех пяти зданий. Дом-музей был полностью восстановлен", – сказал Бауыржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса "Резиденция Абылай хана".

Фото: Zakon.kz

Когда вели раскопки на месте усадьбы, находили многочисленные артефакты, принадлежащие семье Валихановых. Это позволило создать в усадьбе Айганым музей. И сейчас в этой местности живет много потомков семьи. Все ценные вещи, которые хранили как семейные реликвии, отнесли в этот музей. Одним из таких экспонатов оказался камзол Айганым. Его подарили жители на открытие музея. Камзол, которому около двух веков, в идеальном состоянии. Изготовлен из шелка, прошит золотыми нитями. Изящная вещь подчеркивает изысканный вкус ее хозяйки.

Фото: Zakon.kz

Здесь мы видим коробку из-под шоколадных конфет. Удивительная вещица. Она изготовлена из жести, на крышке – картина "Совет в Филях". Есть две версии относительно того, откуда коробка взялась в усадьбе. Первая – ее привез бабушке сам Шокан Уалиханов из Санкт-Петербурга.

Фото: Zakon.kz

Но мог привести и его брат Макы, который был художников и жил в Петербурге. Вот пепельницу нашли именно на территории раскопа.

Фото: Zakon.kz

Это письменные принадлежности хозяйки дома. Этим пером вела обширную переписку с царской администрацией, своими подданными, заключала торговые контракты. И, конечно, писала письма любимому внуку Шокану.