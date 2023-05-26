В Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета

Утром 26 мая в Южной Коре дверь самолета открылась на высоте 213 метров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда судно заходило на посадку в городе Тэгу, передает CNN. На борту находились 194 человека. Никто не пострадал, но 9 человек пришлось госпитализировать — у них были проблемы с дыханием на фоне шока.



Самолет приземлился с открытой дверью. Полиция допрашивает 30-летнего мужчину, который сидел возле аварийного выхода и зачем-то дернул рычаг и открыл дверь.

Ранее двое нетрезвых россиян курили на борту казахстанского самолета.