Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир рейса Thai Airways попытался открыть дверь в полете, но его вовремя остановили и привязали к креслу. По прибытии дебошира ожидали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, инцидент произошел 19 декабря на рейсе из Тайваня в Таиланд (Бангкок). Когда воздушное судно набрало высоту, мужчина встал с места и начал с криками бежать по проходу салона. Затем попытался открыть дверь, при этом отбиваясь от членов экипажа, которые хотели его остановить.

В результате дебошира удалось усадить на место и связать. По прибытии его ожидали полицейские, которые вывели мужчину с борта самолета. Однако дело возбуждать не стали, поскольку выяснилось, что у него психическое расстройство. Мужчину отправили обратно в Тайвань на следующем рейсе.

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