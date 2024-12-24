#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Мир

Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир авиарейса, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 20:35 Фото: скриншот видео
Пассажир рейса Thai Airways попытался открыть дверь в полете, но его вовремя остановили и привязали к креслу. По прибытии дебошира ожидали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, инцидент произошел 19 декабря на рейсе из Тайваня в Таиланд (Бангкок). Когда воздушное судно набрало высоту, мужчина встал с места и начал с криками бежать по проходу салона. Затем попытался открыть дверь, при этом отбиваясь от членов экипажа, которые хотели его остановить.

В результате дебошира удалось усадить на место и связать. По прибытии его ожидали полицейские, которые вывели мужчину с борта самолета. Однако дело возбуждать не стали, поскольку выяснилось, что у него психическое расстройство. Мужчину отправили обратно в Тайвань на следующем рейсе.

Ранее сообщалось о другом случае. 102-летний пилот совершил рекордный полет на бомбардировщике Второй мировой войны.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
В Амстердаме участников нападения на израильских болельщиков жестко наказали
Мир
20:13, Сегодня
В Амстердаме участников нападения на израильских болельщиков жестко наказали
В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне
Мир
19:01, Сегодня
В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне
Завод по производству боеприпасов взорвался в Турции: много жертв
Мир
17:02, Сегодня
Завод по производству боеприпасов взорвался в Турции: много жертв
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: