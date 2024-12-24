Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета
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Пассажир рейса Thai Airways попытался открыть дверь в полете, но его вовремя остановили и привязали к креслу. По прибытии дебошира ожидали полицейские, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post, инцидент произошел 19 декабря на рейсе из Тайваня в Таиланд (Бангкок). Когда воздушное судно набрало высоту, мужчина встал с места и начал с криками бежать по проходу салона. Затем попытался открыть дверь, при этом отбиваясь от членов экипажа, которые хотели его остановить.
В результате дебошира удалось усадить на место и связать. По прибытии его ожидали полицейские, которые вывели мужчину с борта самолета. Однако дело возбуждать не стали, поскольку выяснилось, что у него психическое расстройство. Мужчину отправили обратно в Тайвань на следующем рейсе.
Ранее сообщалось о другом случае. 102-летний пилот совершил рекордный полет на бомбардировщике Второй мировой войны.
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