Маулен Ашимбаев: Казахстан видит ЕАЭС лишь как экономическое объединение
Выступление спикера Сената опубликовано в Facebook Сената.
Маулен Ашимбаев отметил, что Евразийский экономический союз достаточно сложная структура, куда входит множество разных стран. В том числе Россия и Беларусь, у которых очень тесные исторические взаимоотношения. Другие страны союза несколько иначе смотрят на процессы сотрудничества внутри ЕАЭС.
Спикер подчеркнул, что нельзя, исходя из интересов России и Беларуси, которые Касым-Жомарт Токаев назвал "Две страны – одно государство", переносить их уровень взаимоотношений на другие страны союза.
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Если две страны очень тесно сотрудничают, это не значит, что Казахстан, Кыргызстан, Армения должны взаимодействовать также, подчеркнул спикер Сената.
"Президент нашей страны говорил о том, что мы должны сосредоточиться на экономике. Ценность Евразийского Союза, его основа изначально была в экономическом сотрудничестве. Это базис, вокруг которого мы должны строить наши взаимоотношения, не уходя в другие сферы". Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев
Для Казахстана приоритетна экономика в рамках ЕАЭС. Политические и иные аспекты мы готовы развивать в рамках двусторонних отношений, - резюмировал спикер, подчеркнув, что именно об этом говорил президент, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай опубликовал пост, где еще раз напомнил, что Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства.