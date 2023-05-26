Маулен Ашимбаев: Казахстан видит ЕАЭС лишь как экономическое объединение

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев прокомментировал слова главы государства о том, почему Казахстан видит ЕАЭС исключительно как экономическое объединение, сообщает Zakon.kz.

Выступление спикера Сената опубликовано в Facebook Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Евразийский экономический союз достаточно сложная структура, куда входит множество разных стран. В том числе Россия и Беларусь, у которых очень тесные исторические взаимоотношения. Другие страны союза несколько иначе смотрят на процессы сотрудничества внутри ЕАЭС.

Спикер подчеркнул, что нельзя, исходя из интересов России и Беларуси, которые Касым-Жомарт Токаев назвал "Две страны – одно государство", переносить их уровень взаимоотношений на другие страны союза.





Материал по теме У России и Беларуси даже ядерное оружие одно на двоих – Токаев о союзном государстве

Если две страны очень тесно сотрудничают, это не значит, что Казахстан, Кыргызстан, Армения должны взаимодействовать также, подчеркнул спикер Сената.

"Президент нашей страны говорил о том, что мы должны сосредоточиться на экономике. Ценность Евразийского Союза, его основа изначально была в экономическом сотрудничестве. Это базис, вокруг которого мы должны строить наши взаимоотношения, не уходя в другие сферы". Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев

Для Казахстана приоритетна экономика в рамках ЕАЭС. Политические и иные аспекты мы готовы развивать в рамках двусторонних отношений, - резюмировал спикер, подчеркнув, что именно об этом говорил президент, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай опубликовал пост, где еще раз напомнил, что Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства.