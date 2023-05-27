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Тарантино спросили о завершении карьеры

Квентин Тарантино Фото: Instagram/tarantinoxx
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино ответил на вопрос о завершении своей карьеры на красной дорожке Каннского кинофестиваля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет France24, Тарантино неоднократно высказывал предположение, что его новый фильм "Кинокритик", скорее всего, станет последним, основываясь на убеждении, что у кинематографистов есть лишь ограниченное количество хороших фильмов. 

Однако на вопрос журналистов о завершении карьеры кинорежиссер ответил: "Продолжение следует".

Как сообщалось ранее, новая кинолента Квентина Тарантино будет посвящена журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл. Съемки планировали начать осенью этого года.

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