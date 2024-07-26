24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

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37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призером Игр в Пекине 2008 года.

"У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом. Так что пока один из нас продолжает соревноваться, наша эра продолжается", – сказал Джокович на пресс-конференции.

В первом круге Олимпиады Новак Джокович сыграет с Мэттью Эбденом (Австралия).

Возможный путь Джоковича до финала Олимпиады-2024:

Второй круг: Рафаэль Надаль (Испания).

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Третий круг: Артюр Фис (Франция).

Четвертьфинал: Стефанос Циципас (Греция).

Полуфинал: Александр Зверев (Германия).

Финал: Карлос Алькарас (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 из-за плохого самочувствия.