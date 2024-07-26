Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призером Игр в Пекине 2008 года.
"У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом. Так что пока один из нас продолжает соревноваться, наша эра продолжается", – сказал Джокович на пресс-конференции.
В первом круге Олимпиады Новак Джокович сыграет с Мэттью Эбденом (Австралия).
Возможный путь Джоковича до финала Олимпиады-2024:
Второй круг: Рафаэль Надаль (Испания).
Третий круг: Артюр Фис (Франция).
Четвертьфинал: Стефанос Циципас (Греция).
Полуфинал: Александр Зверев (Германия).
Финал: Карлос Алькарас (Испания).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Ранее стало известно, что Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 из-за плохого самочувствия.