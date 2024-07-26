Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Фото: АТР
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призером Игр в Пекине 2008 года.

"У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом. Так что пока один из нас продолжает соревноваться, наша эра продолжается", – сказал Джокович на пресс-конференции.

В первом круге Олимпиады Новак Джокович сыграет с Мэттью Эбденом (Австралия).

Возможный путь Джоковича до финала Олимпиады-2024:

Второй круг: Рафаэль Надаль (Испания).

material Материалы

Третий круг: Артюр Фис (Франция).

Четвертьфинал: Стефанос Циципас (Греция).

Полуфинал: Александр Зверев (Германия).

Финал: Карлос Алькарас (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 из-за плохого самочувствия.

Читайте также

Анна Данилина вышла в финал турнира WTA-250

Елена Рыбакина сделала заявление по поводу отказа от участия в Олимпиаде

Рыбакина снялась с Олимпиады-2024: стала известна причина

Пахита Амири
Новак Джокович 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Драмой завершился матч &quot;Астаны&quot; против молдавского &quot;Милсами&quot;
Драмой завершился матч "Астаны" против молдавского "Милсами"
Канело возвращается на ринг: стало известно с кем проведет поединок Сауль Альварес
Канело возвращается на ринг: стало известно, с кем проведет поединок Сауль Альварес
Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе
Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе
Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде турнира в Яссы
Первая ракетка Казахстана обыграла российского вундеркинда и вышла в полуфинал турнира WTA-250
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: