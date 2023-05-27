Школьница выпала из окна 4 этажа в Костанае
Фото: pexels
13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Костанае. По неосторожности она слишком сильно высунулась, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 27 мая около 11:00 в доме №169 по улице Шаяхметова, передает Alau.kz.
О случившемся, в полицию и скорую сообщили, ставшие очевидцами, соседи. Они же позвонили родителям, находившимся на работе.
Девочка, была доставлена в больницу с различными переломами.
В квартире также находились девятилетняя сестра и двухлетний брат.
В ДП Костанайской области сообщают, что с начала года это уже восьмой случай в регионе, когда дети выпадают из окон.
23 мая из окна выпали дети в Павлодаре и Семее.
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