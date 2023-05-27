Школьница выпала из окна 4 этажа в Костанае

13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Костанае. По неосторожности она слишком сильно высунулась, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 мая около 11:00 в доме №169 по улице Шаяхметова, передает Alau.kz.

О случившемся, в полицию и скорую сообщили, ставшие очевидцами, соседи. Они же позвонили родителям, находившимся на работе.

Девочка, была доставлена в больницу с различными переломами.

В квартире также находились девятилетняя сестра и двухлетний брат.

В ДП Костанайской области сообщают, что с начала года это уже восьмой случай в регионе, когда дети выпадают из окон.

23 мая из окна выпали дети в Павлодаре и Семее.