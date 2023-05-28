Более 1,5 тыс. климатических активистов арестовали в Нидерландах

По данным голландской полиции, более 1500 человек были арестованы во время демонстрации климатической группы Extinction Rebellion в Гааге, сообщает Zakon.kz.

Арестованные активисты блокировали участки автомагистрали в Гааге в знак протеста против субсидий на ископаемое топливо в Нидерландах, пишет Al Jazeera.

Полиция заявила, что они использовали водометы для разгона активистов, блокирующих главную дорогу в городе, и арестовали в общей сложности 1579 человек, 40 из которых будут привлечены к ответственности по обвинениям, включая вандализм.

По данным полиции, один из активистов укусил полицейского при задержании.

Среди протестующих были несколько голландских знаменитостей, в том числе Кэрис ван Хаутен, наиболее известная по роли Мелисандры в популярном сериале "Игра престолов".

Голландские СМИ писали, что она была арестована, но позже ей разрешили вернуться домой.

Ученые предупреждают, что пятилетний период с 2023 по 2027 год может стать самым жарким в истории наблюдений за погодой и климатом.

