Талибан заявил о готовности воевать с Ираном: означает ли это начало новой войны

Один из предводителей Талибана Абдулхамид Хорасани выпустил обращение, в котором говорится о готовности ответить на агрессию Ирана, сообщает Zakon.kz.

Хоть лидер талибов прямым текстом не объявил войны, но пригрозил, что они готовы к столкновениям с армией Ирана.

عبدالحميد خراساني، المعروف بـ"ناصر بدري" القيادي البارز في طالبان، قال في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، تعليقا على الأحداث مع #إيران: "بشوق أكبر من حرب الولايات المتحدة الأميركية سنذهب إلى حرب إيران". pic.twitter.com/IhEzcGwYQo — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 27, 2023

"Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран. Мы будем сражаться с вами с большим энтузиазмом, чем с США", - говорит он.

На фоне столкновений и слов предводителя талибов в Сети все больше распространяется тезис об "объявлении войны". Также, в социальных сетях распространяются видео с перестрелками и перебросками вооружений и людей на границу.

The Taliban continue to deploy additional units to the border with Iran, where fighting is underway over the redistribution of water resources pic.twitter.com/kg2lSYqMnY — Spriter (@Spriter99880) May 28, 2023

🧵❗️The Taliban suddenly declared war on Iran, entered the territory of Iran, and even captured an Iranian military base near the border. They promise to capture the capital in two days. pic.twitter.com/15gcVmnZLh — Eva K.🇨🇿🫶🏼🇺🇦🫶🏼🇪🇺 (@EvaTrmx86qc7r) May 28, 2023

The Taliban and the Islamic regime are fighting each other on the Afghan-Iran border.



Two radical Islamists are fighting against each other - I with them both a lot of success. pic.twitter.com/SUoZOnAKmd — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 28, 2023

As of now, it is known that the Taliban are bringing artillery, armored vehicles and helicopters to the border.



Leaders of the Islamic Republic of Afghanistan are already advocating a peaceful settlement of the conflict, but insist that it was Iran that opened fire first. https://t.co/xzj120cCD4 pic.twitter.com/pXhcdDTOPB — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) May 28, 2023

На данный момент ни одна из противоборствующих сторон официально не объявила войны. Сам Абдулхамид Хорасани только заявляет о готовности воевать, если старейшины объявят джихад (священную войну). Официальные СМИ Ирана и Афганистана ситуацию не комментируют.

Напряженность между двумя странами резко возросла на фоне спора о правах на воду.

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Эбрагим Раиси в этом месяце предупредил Талибан не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. Замечания Раиси стали одними из самых сильных в связи с давними опасениями по поводу воды в Иране.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор обвинил Иран в том, что он открыл огонь первым. С свою очередь Иранская сторона обвинила Афганистан в начале агрессии.