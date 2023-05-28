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Стрельба на границе Ирана и Афганистана: стороны соперничают за воду

талибы Фото: freepik
Талибы и Иранские военные устроили перестрелку на границе Исламской Республики с Афганистаном, в результате чего были убиты и ранены солдаты, а напряженность между двумя странами резко возросла на фоне спора о правах на воду, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор обвинил Иран в том, что он открыл огонь первым.

Такор сказал, что в перестрелке погибли два человека, по одному от каждой страны, пишет Al Jazeera.

"Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират (Афганистан) не хочет воевать со своими соседями", — сказал представитель.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA процитировало слова заместителя начальника полиции страны генерала Касема Резаи, обвинившего Талибан в открытии огня на границе иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской провинции Нимроз. Иранская сторона сообщила, что им удалось нанести "тяжелые потери и серьезный ущерб".

IRNA позже сообщили, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Эбрагим Раиси в этом месяце предупредил Талибан не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. Замечания Раиси стали одними из самых сильных в связи с давними опасениями по поводу воды в Иране.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, засуха была проблемой в Иране около 30 лет, но за последнее десятилетие она усугубилась. Метеорологическая организация Ирана сообщает, что, по оценкам, 97% территории страны в настоящее время сталкиваются с той или иной степенью засухи.

Талибан на данный момент является официальным представителем власти в Афганистане. Многие страны продолжают сотрудничать с новой властью страны. В их числе и наша страна – Казахстан планирует продолжать тесное экономическое сотрудничество с Афганистаном. 19 мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия – Китай", высказался о ситуации в Афганистане. По его словам, важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Талибы захватили Афганистан в августе 2021 года, когда США и НАТО вывели свои войска из страны после 20 лет войны.

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