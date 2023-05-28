Необычных избирателей заметили на выборах президента в Турции
Выборы в стране проконтролировать пришли представители семейства кошачьих.
Женщина решила посетить избирательный участок с барашком.
А вот мужчина с попугаем. Видимо, негде было оставить пернатого друга.
Другой мужчина решил поучаствовать в политической жизни страны, несмотря на госпитализацию.
Также в Сети гуляют несколько фотографий с молодоженами, которые, несмотря на свадьбу, не смогли пропустить выборы.
Фото: Telegram/shot_shot
В выборах в Турции могут поучаствовать 60 миллионов 721 тысячи 745 избирателей. Голосование по стране завершится в 17:00 по местному времени.
Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Тогда, по итогам подсчета 96,15% голосов, 50% набрать не удалось ни одному кандидату – Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, получил 49,5% голосов, его главный соперник в выборах, Кемаль Кылычдароглу, набрал менее 45% голосов.