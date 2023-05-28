Необычных избирателей заметили на выборах президента в Турции

28 мая с 8 утра по местному времени (11 утра по Астане) в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Народное творчество и смекалка не могли обойти стороной такое важное политическое явление в стране – на выборах были замечены необычные избиратели, сообщает Zakon.kz.

Выборы в стране проконтролировать пришли представители семейства кошачьих.









Женщина решила посетить избирательный участок с барашком.





А вот мужчина с попугаем. Видимо, негде было оставить пернатого друга.





Другой мужчина решил поучаствовать в политической жизни страны, несмотря на госпитализацию.

Также в Сети гуляют несколько фотографий с молодоженами, которые, несмотря на свадьбу, не смогли пропустить выборы.

Фото: Telegram/shot_shot

В выборах в Турции могут поучаствовать 60 миллионов 721 тысячи 745 избирателей. Голосование по стране завершится в 17:00 по местному времени.

Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Тогда, по итогам подсчета 96,15% голосов, 50% набрать не удалось ни одному кандидату – Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, получил 49,5% голосов, его главный соперник в выборах, Кемаль Кылычдароглу, набрал менее 45% голосов.

