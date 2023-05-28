28 мая в 8:00 по местному времени (11:00 по Астане) в Турции стартовал второй тур президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Для 60 миллионов 721 тысячи 745 избирателей было установлено более 191 тысячи урн для голосования. Голосование по стране начнется в 08:00 и закончится в 17:00 по местному времени.

Избиратели будут выбирать между кандидатом от Народного альянса в президенты Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от Альянса наций Кемаля Киличдароглу.

Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Тогда, по итогам подсчета 96,15% голосов, 50% набрать не удалось ни одному кандидату – Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент, получил 49,5% голосов, его главный соперник в выборах, Кемаль Кылычдароглу, набрал менее 45% голосов.

Ранее Эрдоган обратился к избирателям с "просьбой задать себе несколько вопросов".