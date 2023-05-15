Второй тур президентских выборов состоится в Турции

По итогам подсчета 96,15% голосов гонки президентских выборов в Турции, 50% набрать не удалось ни одному кандидату. Это означает, что состоится второй тур голосования, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Anadolu Agency к моменту подсчета 96,15% голосов на выборах президента Турции, кандидатам не удалось набрать необходимых 50%. Так, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,42% избирателей. Его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу собрал 44,88% голосов. Согласно законодательству Турции, в случае, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, должен пройти второй тур выборов.

Повторный тур голосования назначен в Турции на 28 мая.

Тем временем сотни людей в Анкаре ждут результатов голосования.



#LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan addresses his supporters gathered in front of AK Party’s headquarters in Ankara https://t.co/XXaiCYzU7C — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Одновременно с выборам президента в Турции проходят выборы парламента. Подсчет голосов там составил 95%. Предварительные результаты следующие: у правящей "Партии справедливости и развития" — 49,47%, у оппозиционной "Республиканской народной партии" —34,09%.

К моменту закрытия участков для голосования нарушений во время выборов не было зафиксировано. Об этом заявил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Енер вечером 14 мая.