Второй тур президентских выборов состоится в Турции

Как сообщает Anadolu Agency к моменту подсчета 96,15% голосов на выборах президента Турции, кандидатам не удалось набрать необходимых 50%. Так, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,42% избирателей. Его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу собрал 44,88% голосов. Согласно законодательству Турции, в случае, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, должен пройти второй тур выборов.

Повторный тур голосования назначен в Турции на 28 мая.

Тем временем сотни людей в Анкаре ждут результатов голосования.



#LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan addresses his supporters gathered in front of AK Party’s headquarters in Ankara https://t.co/XXaiCYzU7C