В Латвии утвердили праздничный день из-за "бронзы" на ЧМ-2023 по хоккею
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Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону "О государственных праздниках и памятных датах". Тем самым, 29 мая стал государственным праздником и нерабочим днем, передает Saeima.
Malači! Lepojos ar mūsu dzelzs vīriem @lhf_lv @IIHFHockey! Latvija ir hokeja lielvalsts! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/JNH9et80cr— Egils Levits (@valstsgriba) May 28, 2023
Президент Латвии Эгилс Левитс лично присутствовал на матче в Тампере (Финляндия) и после финального свистка поздравил своих хоккеистов в раздевалке. Глава государства назвал свою страну великой хоккейной державой.
Латышская сборная победила хоккеистов США (4:3, ОТ) в матче за 3-е место и впервые выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.
До этой исторической "бронзы" самым лучшим результатом у команды Латвии было 7-е место на трех мировых первенствах (1997, 2004, 2009).
Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава. Тем временем, Казахстан проиграл голосование за право проведения ЧМ-2027 по хоккею, уступив место будущего турнира Германии.