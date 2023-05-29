В Латвии утвердили праздничный день из-за "бронзы" на ЧМ-2023 по хоккею

Жители Латвии смогут отдохнуть 29 мая в связи с завоеванием сборной бронзовых медалей на ЧМ-2023, который завершился накануне. Подопечные Харийса Витолиньша сенсационно обыграли команду США (4:3, овертайм) в матче за 3-е место, сообщает Zakon.kz.

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Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону "О государственных праздниках и памятных датах". Тем самым, 29 мая стал государственным праздником и нерабочим днем, передает Saeima.

Президент Латвии Эгилс Левитс лично присутствовал на матче в Тампере (Финляндия) и после финального свистка поздравил своих хоккеистов в раздевалке. Глава государства назвал свою страну великой хоккейной державой.

Латышская сборная победила хоккеистов США (4:3, ОТ) в матче за 3-е место и впервые выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.





До этой исторической "бронзы" самым лучшим результатом у команды Латвии было 7-е место на трех мировых первенствах (1997, 2004, 2009).

Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава. Тем временем, Казахстан проиграл голосование за право проведения ЧМ-2027 по хоккею, уступив место будущего турнира Германии.