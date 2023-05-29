Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Латвии утвердили праздничный день из-за "бронзы" на ЧМ-2023 по хоккею

Хоккей Праздник Латвия Фото: twitter/valstsgriba
Жители Латвии смогут отдохнуть 29 мая в связи с завоеванием сборной бронзовых медалей на ЧМ-2023, который завершился накануне. Подопечные Харийса Витолиньша сенсационно обыграли команду США (4:3, овертайм) в матче за 3-е место, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону "О государственных праздниках и памятных датах". Тем самым, 29 мая стал государственным праздником и нерабочим днем, передает Saeima.

Президент Латвии Эгилс Левитс лично присутствовал на матче в Тампере (Финляндия) и после финального свистка поздравил своих хоккеистов в раздевалке. Глава государства назвал свою страну великой хоккейной державой.

Латышская сборная победила хоккеистов США (4:3, ОТ) в матче за 3-е место и впервые выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.


До этой исторической "бронзы" самым лучшим результатом у команды Латвии было 7-е место на трех мировых первенствах (1997, 2004, 2009).

Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава. Тем временем, Казахстан проиграл голосование за право проведения ЧМ-2027 по хоккею, уступив место будущего турнира Германии.

Читайте также

ФК "Ордабасы" вырвал победу у "Кызылжара" на последних секундах

СМИ: Лионель Месси покидает "ПСЖ"

ЧМ по хоккею 2023: Канада победила Германию

Куандык Шынасилов
Латвия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
пейзаж
Гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления