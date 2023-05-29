В Кении лидер секты использовал банды для убийства тех, "кто умирал слишком долго"

В Кении продолжаются разбирательства по делу о секте "Международная церковь Благая весть", возглавляемой таксистом Полом Маккензи. В МВД страны привели новые ужасающие подробности, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Кении Китуре Киндики рассказал, что Пол Маккензи использовал вооруженных людей, вооруженных тупыми предметами, чтобы "убить некоторых последователей, которые слишком долго шли к смерти", и тех, кто передумал "встретить Иисуса", сообщает The East African.



Киндики сообщил специальному комитету Сената по вопросам распространения религиозных организаций, что вооруженные банды строили сооружения рядом с местами захоронений, где им предлагали хорошо сбалансированное меню, пока они наблюдали за умирающими от голода последователями.

С 21 апреля власти Кении извлекали из неглубоких могил тела членов секты "Международная церковь Благая весть". 1 мая спасательные группы нашли 101 тело, восемь из которых были живыми, но позже скончались. Тогда было известно о 44 спасенных.

Полиция считает, что большинство тел принадлежат последователям Маккензи. Его обвиняют в том, что он подстрекал последователей голодать до смерти "ради встречи с Иисусом". Хотя голод является основной причиной смерти, некоторые жертвы, включая детей, были задушены или избиты. У некоторых трупов удалили органы, причем полиция утверждает, что подозреваемые занимались принудительным извлечением частей тела.

Лидер секты Пол Маккензи находится под стражей в полиции с 14 апреля вместе с 14 другими членами секты. Кенийские СМИ сообщают, что он отказывается от еды и воды.