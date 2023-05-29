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Антикор завершил расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова

Антикор завершил расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова Фото: МВД РК
Антикоррупционная служба завершили расследование в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова, который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

По информации официального представителя Агентства Арман Тлеукенов, в настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 9 марта заявил, что Берик Билялов занимал у кого-то деньги пару лет назад.

24 февраля стало известно, что Департаментом собственной безопасности МВД было начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Северо-Казахстанской области Берика Билялова.

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